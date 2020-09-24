Трамп не дал гарантий на добровольную передачу власти. Демократы заявили, что "это будет, как в Беларуси"

Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос о добровольной передаче власти после президентских выборов в случае проигрыша. Он заявил о "продолжении".

Президент США Дональд Трамп 23 сентября уклонился от однозначного ответа на вопрос журналиста о готовности гарантировать добровольную передачу власти в случае поражения на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщил американский канал CNN.

"Нужно смотреть, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно жаловался на бюллетени. Бюллетени – это катастрофа", – заявил Трамп, предположительно имея в виду бюллетени, которые будут отправлять американским избирателям по почте.

Он выразил уверенность, что "передачи власти не будет, будет продолжение".

Сенатор-республиканец Митт Ромни из штата Юта сравнил ответ Трампа с ситуацией в Беларуси, где Александр Лукашенко 23 сентября провел свою инаугурацию тайно.

"Основой демократии является мирная передача власти, иначе это будет, как в Беларуси. Любое предположение о том, что президент может не уважать эту конституционную гарантию, немыслимо и неприемлемо", – написал Ромни в Twitter.

Fundamental to democracy is the peaceful transition of power; without that, there is Belarus. Any suggestion that a president might not respect this Constitutional guarantee is both unthinkable and unacceptable. — Mitt Romney (@MittRomney) September 24, 2020

Результаты опроса, проведенного радиостанцией NPR в сотрудничестве с PBS NewsHour и Marist на прошлой неделе, показали, что Трамп уступает девять процентных пунктов в рейтинге бывшему вице-президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года.