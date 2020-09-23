Боррель посетил Киев, Трамп и Путин выступили в ООН. Главное за день

Визит главного дипломата ЕС

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель совершил первый визит в Украину. Он встретился с представителями гражданского общества, президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Боррель подтвердил намерение ЕС направить Украине транш макрофинансовой помощи в размере $1,2 млрд на преодоление последствий пандемии, а также заявил, что безвизовому режиму сейчас угрозы нет.

Саммит ЕС отменяют

Президент Европейского совета Шарль Мишель ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19, саммит глав стран ЕС, намеченный на 24–25 сентября, перенесен.

Генассамблея онлайн

В общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступили президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Из-за пандемии коронавируса лидеры государств записывают свои обращения на видео, которое потом транслируется в зале заседаний.

Путин и баламут

В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок". Об этом написала французская газета Le Monde. Путин назвал Навального "простым в интернете", утверждают источники издания.

Нобелевская премия

В связи с пандемией коронавируса отменены церемонии вручения Нобелевских премий и банкет для лауреатов в мэрии Стокгольма. Медали и дипломы лауреатам передадут через посольства стран.