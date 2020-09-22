Зеленский заявил о необходимости переговорной площадки по деоккупации Крыма

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем обсуждались пути возвращения оккупированного Крымского полуострова и обеспечения прав украинцев, живущих там.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о критической важности сохранения темы деоккупации Крыма в фокусе внимания Организации Объединенных Наций и Европейского союза. Об этом он сказал во время встречи в Киеве с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Поднимался вопрос создания постоянной переговорной площадки по ситуации в Крыму.

"Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в общем – вопрос возвращения нашей оккупированной территории", – заявил глава государства.

Боррель в ответ отметил, что Европейский союз никогда не признает оккупации Крыма и не отречется от этой позиции, проинформировали в пресс-службе.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.