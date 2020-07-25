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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба заявил, что Россия потеряла шанс нормализовать незаконную оккупацию Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявил что необходимо усиление давления на Кремль, чтобы он завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине.

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Кулеба: Милитаризация Крыма требует усиления давления на Кремль
Кулеба: Милитаризация Крыма требует усиления давления на Кремль
Фото: EPA

Российская Федерация потеряла шансы успешно нормализовать незаконную оккупацию Крыма. Об этом 25 июля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"В то же время нарастающие нарушения прав человека и милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы он завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине", – заявил министр.

В ночь на 27 февраля 2014 года люди с оружием (как позже оказалось – российские силовики) захватили здания Верховного Совета и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над ними флаг России. 16 марта в Крыму прошел незаконный референдум, после которого Россия аннексировала полуостров. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Киев, Украина, Симферополь, Москва, Кремль, оккупация, Дмитрий Кулеба, Российская Федерация
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