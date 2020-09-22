ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Боррель назвал условие предоставления Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи

ЕС готов предоставить Украине макрофинансовую помощь, но Киеву придется выполнить требования Международного валютного фонда. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боррель находится с визитом в Украине
Боррель находится с визитом в Украине
Фото: ЕРА

Украина получит наибольший в истории пакет макрофинансовой помощи, направленной на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса, если будет следовать рекомендациям в области верховенства права. Об этом на пресс-конференции в Киеве 22 сентября заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Пресс-конференцию транслировала в Facebook пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Мы готовы предоставить €1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ, а также выполнить все требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине", – сказал Боррель.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/453420218967315/

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 июля подписал меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией на выделение €1,2 млрд для Украины. Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение между Украиной и Евросоюзом 25 августа; президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения 14 сентября.

Кредит от Евросоюза предполагается направить на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в Украине в условиях пандемии COVID-19. Выплачивать его должны двумя траншами по €600 млн.

Теги: МВФ, экономика, кредиты, транш, Евросоюз, Жозеп Боррель, пандемия, макрофинансовая помощь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это был шок для всех. Надо было принять решение – делать аборт или нет". Dzidzio рассказал, кому обязан появлением на свет
  "Это был шок для всех. Надо было принять решение – делать аборт или нет". Dzidzio рассказал, кому обязан появлением на свет
Могилевская позировала в черном платье с оголенными плечами
Могилевская позировала в черном платье с оголенными плечами
Лидер ТIK Бронюк баллотируется в Винницкий горсовет
Лидер ТIK Бронюк баллотируется в Винницкий горсовет
Жена Павлика призналась, что хочет отрезать часть тела
Жена Павлика призналась, что хочет отрезать часть тела
"Если не родишь – уйду". Кухар рассказала об ультиматуме супруга
"Если не родишь – уйду". Кухар рассказала об ультиматуме супруга
  "Папа". Валерия Гай Германика сняла фильм о своем отчиме
  "Папа". Валерия Гай Германика сняла фильм о своем отчиме
Режиссер "Чернобыля" Ренк посетил Чернобыльскую зону и рассказал, почему сериал снимали не только в Украине
Режиссер "Чернобыля" Ренк посетил Чернобыльскую зону и рассказал, почему сериал снимали не только в Украине
"Подними руки, малышка!" Ратаковски снялась топлес
"Подними руки, малышка!" Ратаковски снялась топлес
Руслана рассказала, как благодаря Карпатам превратить свое здоровье в капитал
Руслана рассказала, как благодаря Карпатам превратить свое здоровье в капитал
Убийца Леннона спустя 40 лет после преступления попросил прощения у Йоко Оно
Убийца Леннона спустя 40 лет после преступления попросил прощения у Йоко Оно
"Луи, люблю тебя". Кидман показала нового домашнего любимца
"Луи, люблю тебя". Кидман показала нового домашнего любимца
В Беларуси вынесли приговор избившему музыканта группы Trubetskoy
В Беларуси вынесли приговор избившему музыканта группы Trubetskoy
  "Хочется помацать". Ефросинина отреагировала на обнаженный торс участника "Танцев со звездами". Видео
  "Хочется помацать". Ефросинина отреагировала на обнаженный торс участника "Танцев со звездами". Видео
Фагот о карантине: Не вижу логики в действиях нынешней власти
Фагот о карантине: Не вижу логики в действиях нынешней власти
В альтернативной версии сериала "Друзья" главных героев сыграют афроамериканцы
В альтернативной версии сериала "Друзья" главных героев сыграют афроамериканцы
Вдова Паваротти вышла замуж
Вдова Паваротти вышла замуж
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
71-летняя Пугачева в короткой юбке позировала перед мужем
71-летняя Пугачева в короткой юбке позировала перед мужем
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
  "Мог поднять на меня то руку, то ногу". Бывшая невестка экс-генпрокурора России рассказала о домашнем насилии
"Мог поднять на меня то руку, то ногу". Бывшая невестка экс-генпрокурора России рассказала о домашнем насилии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS