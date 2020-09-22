Боррель назвал условие предоставления Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи

ЕС готов предоставить Украине макрофинансовую помощь, но Киеву придется выполнить требования Международного валютного фонда. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Украина получит наибольший в истории пакет макрофинансовой помощи, направленной на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса, если будет следовать рекомендациям в области верховенства права. Об этом на пресс-конференции в Киеве 22 сентября заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Пресс-конференцию транслировала в Facebook пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Мы готовы предоставить €1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ, а также выполнить все требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине", – сказал Боррель.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 июля подписал меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией на выделение €1,2 млрд для Украины. Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение между Украиной и Евросоюзом 25 августа; президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения 14 сентября.

Кредит от Евросоюза предполагается направить на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в Украине в условиях пандемии COVID-19. Выплачивать его должны двумя траншами по €600 млн.