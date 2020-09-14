Зеленский подписал закон о получении Украиной €1,2 млрд кредита от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о получении кредитных средств от Европейского союза в размере €1,2 млрд. Выплачивать их будут двумя траншами по €600 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон для получения Украиной €1,2 млрд кредита от Европейского союза. Об этом сообщили в Офисе президента Украины 14 сентября.

Кредит от Евросоюза направят на "поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в Украине". Выплачивать его будут двумя траншами по €600 млн, подчеркнули в офисе Зеленского.

"Предусмотренные мероприятия касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционирования рынка газа", – рассказали подробности в Офисе президента.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 июля подписал меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией на выделение €1,2 млрд для Украины.

По его словам, это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии. Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу.

Экс-министр финансов Украины Сергей Марченко 10 августа заявлял, что до конца этого года Украина получит кредитов на сумму более $8 млрд.