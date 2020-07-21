Евросоюз согласовал финансовый пакет восстановления экономики после коронавируса

Одобренный пакет финансовой помощи включает €1,8 трлн. Из них €750 млрд пойдут на инвестиционную поддержку и экономическое восстановление внутреннего рынка Евросоюза от последствий пандемии коронавируса.

Лидеры 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 20 июля одобрили финансовый пакет для восстановления экономик государств сообщества под названием "ЕС нового поколения". Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы сделали это! Все 27 стран – членов ЕС поддержали соглашение по пакету помощи", – прокомментировал он итоги переговоров в Twitter утром 21 июля.

We did it! We have reached a deal on the recovery package and the European budget for 2021-2027.



This is a strong deal. And most importantly, the right deal for Europe right now. #EUCO pic.twitter.com/c6fQ5ppwpf — Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020

Пакет включает €1,8 трлн. Из них €1074 млрд выделяются в рамках бюджетного плана на предстоящие семь лет, еще €750 млрд – инвестиционная поддержка и экономическое восстановление последствий пандемии коронавируса.

Финансовый пакет призван остановить мощный экономический спад в ЕС и поддержать внутренний рынок Евросоюза. Кроме того, средства пойдут на поддержку цифровой экономики и перевод ее в формат, более способствующий защите климата.

По информации DW, для этого впервые в истории ЕС предусмотрены серьезные заимствования на финансовых рынках от лица ЕС, которые в последующие годы должны будут погашаться всеми странами Евросоюза.

Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция согласилась поддержать политику займов. В ответ Германия, Франция, Италия и Испания снизили объемы безвозмездных грантов наиболее пострадавшим от пандемии странам с 500 до €390 млрд. При этом средства, привлекаемые в виде кредитов, составят €360 млрд.

Проекты для финансирования в рамках фонда предоставляются правительствами государств Евросоюза на утверждение Еврокомиссии и Совету ЕС. Не менее 30 процентов от выделяемых каждой из стран сообщества субсидий и кредитов должны идти на проекты, которые благоприятно отразятся на окружающей среде и будут приближать ЕС к созданию к 2050 году экономики с нулевыми углеродными выбросами.

Участники самита договорились также об увязке выплат из казны ЕС с соблюдением стандартов правового государства и базовых европейских ценностей. Против такого решения изначально выступали Венгрия и Польша, но в результате удалось достичь компромисса.