В Евросовете анонсировали первый очный саммит лидеров ЕС

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс.
По его словам, на встрече будет обсуждаться пакет мер по восстановлению Евросоюза после вызванного пандемией кризиса, предложенный Еврокомиссией, а также бюджет ЕС.
Личная встреча начнется в 10.00 17 июня в штаб-квартире Евросовета и Совета ЕС в Брюсселе.
On 17 and 18 July @eucopresident will call an extraordinary #EUCO on the Recovery Package and the MFF.— Barend Leyts (@BarendLeyts) June 23, 2020
The physical meeting will start on the 17th at 10am in the Europa building.
Practical details on logistics will follow.
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