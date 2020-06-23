В Евросовете анонсировали первый очный саммит лидеров ЕС

Первая очная встреча лидеров Европейского союза с момента начала пандемии коронавируса состоится в Брюсселе 17–18 июля.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс.

По его словам, на встрече будет обсуждаться пакет мер по восстановлению Евросоюза после вызванного пандемией кризиса, предложенный Еврокомиссией, а также бюджет ЕС.

Личная встреча начнется в 10.00 17 июня в штаб-квартире Евросовета и Совета ЕС в Брюсселе.

On 17 and 18 July @eucopresident will call an extraordinary #EUCO on the Recovery Package and the MFF.



The physical meeting will start on the 17th at 10am in the Europa building.



Practical details on logistics will follow. — Barend Leyts (@BarendLeyts) June 23, 2020

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