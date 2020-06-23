В Британии смягчили норму о социальном дистанцировании во время пандемии COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 23 июня во время выступления в парламенте объявил о смягчении некоторых ограничительных мер, которые были введены для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как пишет BBC, рестораны, пабы и парикмахерские в Англии могут открыться с 4 июля. Также будет снят запрет на работу кинотеатров, музеев и других достопримечательностей. Однако они не должны находиться в непосредственной близости от других работающих заведений.

Кроме того, власти Британии пересмотрели норму о социальной дистанции – она снижена с двух до одного метра.

Корреспондент BBC Крис Мейсон назвал запланированное смягчение "самым большим скачком к нормальной жизни" после начала эпидемии коронавируса.

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