Число связанных с COVID-19 смертей в Великобритании превысило 54 тыс. – Reuters

Reuters отмечает, что в эту цифру включены все граждане, умершие в Англии, Уэльсе и Северной Шотландии (до 12 июня), а также Шотландии (до 14 июня), в свидетельстве о смерти которых упоминалась коронавирусная инфекция COVID-19. Агентство также учитывает умерших с подозрением на коронавирус, а не только с официально подтвержденным диагнозом.

По данным британского минздрава, по состоянию на 22 июня в стране от коронавируса скончались 42 647 человек.

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