ГОРДОН
 
 
МИР

Вручение Нобелевской премии из-за пандемии проведут онлайн

Лауреатов Нобелевской премии - 2020 объявят с 5 по 12 октября. В связи с пандемией коронавируса отменены церемония вручения премий и традиционный банкет для лауреатов в мэрии Стокгольма.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лауреаты Нобелевской премии будут приглашены на церемонию награждения и банкет в следующем году, сообщили в Нобелевском комитете
Лауреаты Нобелевской премии будут приглашены на церемонию награждения и банкет в следующем году, сообщили в Нобелевском комитете
Фото: Nobel Prize / Facebook

Вручение Нобелевской премии в этом году пройдет в новом формате, медали и дипломы лауреатам премии передадут через посольства стран. Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.

"Традиционная церемония вручения Нобелевской премии в Konserthuset Stockholm и Нобелевский банкет в мэрии Стокгольма отменяются. Церемония вручения призов будет транслироваться по телевидению. Принять участие в торжественной церемонии, которая состоится в мэрии Стокгольма, сможет небольшая аудитория", – сказано в релизе.

Вручение Нобелевской премии в университете Осло также пройдет при ограниченном количестве участников. Обе церемонии будут транслироваться по телевидению, их можно будет увидеть  во всх официальных каналах Нобелевской премии, отмечено в сообщении.

Лауреаты будут приглашены на церемонию награждения и банкет в следующем году.

Нобелевская премия ежегодно присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.

Теги: Нобелевская премия, Стокгольм, Нобелевский комитет, Осло
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это был шок для всех. Надо было принять решение – делать аборт или нет". Dzidzio рассказал, кому обязан появлением на свет
  "Это был шок для всех. Надо было принять решение – делать аборт или нет". Dzidzio рассказал, кому обязан появлением на свет
Могилевская позировала в черном платье с оголенными плечами
Могилевская позировала в черном платье с оголенными плечами
Лидер ТIK Бронюк баллотируется в Винницкий горсовет
Лидер ТIK Бронюк баллотируется в Винницкий горсовет
Жена Павлика призналась, что хочет отрезать часть тела
Жена Павлика призналась, что хочет отрезать часть тела
"Если не родишь – уйду". Кухар рассказала об ультиматуме супруга
"Если не родишь – уйду". Кухар рассказала об ультиматуме супруга
  "Папа". Валерия Гай Германика сняла фильм о своем отчиме
  "Папа". Валерия Гай Германика сняла фильм о своем отчиме
Режиссер "Чернобыля" Ренк посетил Чернобыльскую зону и рассказал, почему сериал снимали не только в Украине
Режиссер "Чернобыля" Ренк посетил Чернобыльскую зону и рассказал, почему сериал снимали не только в Украине
"Подними руки, малышка!" Ратаковски снялась топлес
"Подними руки, малышка!" Ратаковски снялась топлес
Руслана рассказала, как благодаря Карпатам превратить свое здоровье в капитал
Руслана рассказала, как благодаря Карпатам превратить свое здоровье в капитал
Убийца Леннона спустя 40 лет после преступления попросил прощения у Йоко Оно
Убийца Леннона спустя 40 лет после преступления попросил прощения у Йоко Оно
"Луи, люблю тебя". Кидман показала нового домашнего любимца
"Луи, люблю тебя". Кидман показала нового домашнего любимца
В Беларуси вынесли приговор избившему музыканта группы Trubetskoy
В Беларуси вынесли приговор избившему музыканта группы Trubetskoy
  "Хочется помацать". Ефросинина отреагировала на обнаженный торс участника "Танцев со звездами". Видео
  "Хочется помацать". Ефросинина отреагировала на обнаженный торс участника "Танцев со звездами". Видео
Фагот о карантине: Не вижу логики в действиях нынешней власти
Фагот о карантине: Не вижу логики в действиях нынешней власти
В альтернативной версии сериала "Друзья" главных героев сыграют афроамериканцы
В альтернативной версии сериала "Друзья" главных героев сыграют афроамериканцы
Вдова Паваротти вышла замуж
Вдова Паваротти вышла замуж
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
71-летняя Пугачева в короткой юбке позировала перед мужем
71-летняя Пугачева в короткой юбке позировала перед мужем
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
  "Мог поднять на меня то руку, то ногу". Бывшая невестка экс-генпрокурора России рассказала о домашнем насилии
"Мог поднять на меня то руку, то ногу". Бывшая невестка экс-генпрокурора России рассказала о домашнем насилии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS