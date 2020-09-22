Вручение Нобелевской премии из-за пандемии проведут онлайн

Лауреатов Нобелевской премии - 2020 объявят с 5 по 12 октября. В связи с пандемией коронавируса отменены церемония вручения премий и традиционный банкет для лауреатов в мэрии Стокгольма.

Лауреаты Нобелевской премии будут приглашены на церемонию награждения и банкет в следующем году, сообщили в Нобелевском комитете Фото: Nobel Prize / Facebook

Вручение Нобелевской премии в этом году пройдет в новом формате, медали и дипломы лауреатам премии передадут через посольства стран. Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.

"Традиционная церемония вручения Нобелевской премии в Konserthuset Stockholm и Нобелевский банкет в мэрии Стокгольма отменяются. Церемония вручения призов будет транслироваться по телевидению. Принять участие в торжественной церемонии, которая состоится в мэрии Стокгольма, сможет небольшая аудитория", – сказано в релизе.

Вручение Нобелевской премии в университете Осло также пройдет при ограниченном количестве участников. Обе церемонии будут транслироваться по телевидению, их можно будет увидеть во всх официальных каналах Нобелевской премии, отмечено в сообщении.

Лауреаты будут приглашены на церемонию награждения и банкет в следующем году.

Нобелевская премия ежегодно присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.