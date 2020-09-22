Путин инициировал саммит "большой пятерки"

Россия предлагает провести саммит с участием стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Встреча может пройти сразу после снятия эпидемических ограничений, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин предложил создать новый неформальный клуб государств – "большую пятерку", в которую войдут постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом он заявил 22 сентября в видеообращении к Генеральной Ассамблее ООН, которое транслировал телеканал "Настоящее время".

На постоянных членах Совбеза уже 75 лет лежит "особая ответственность за поддержание международного мира", сказал Путин.

"Осознавая эту ответственность, Россия предложила созвать саммит стран "большой пятерки". Его цель – подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути решения острейших проблем современности. Отрадно, что наши партнеры поддержали инициативу", – заявил глава Кремля.

По его словам, организовать первую встречу в верхах можно сразу, как позволит эпидемическая обстановка.

В Совет Безопасности ООН входят 15 государств-членов: пять постоянных и 10 непостоянных. К постоянным относятся Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, они имеют "право вето".

Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира – G7 – с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.