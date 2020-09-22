Путин лично контролирует операцию по очернению Байдена – The Washington Post

Президент России Владимир Путин и его окружение могут управлять спецоперациями, направленными против кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на отчет Центрального разведывательного управления. Среди таких спецопераций издание выделяет "разоблачения" народного депутата Украины Андрея Деркача, которого американские власти называют российским агентом.

Кампанию по дискредитации кандидата в президенты США от Демократической партии, которую ведет украинский парламентарий Андрей Деркач, контролирует лично президент России Владимир Путин и его ближайшие помощники. Об этом 22 сентября пишет The Washington Post со ссылкой на отчет ЦРУ.

Путин проявляет заинтересованность в поддержке кандидатуры нынешнего президента США Дональда Трампа и в разжигании общественной розни в преддверии ноябрьских выборов, кроме того, он и его окружение, вероятно, руководит операциями по очернению Байдена, цитирует издание отчет разведки.

Фамилия Путина впервые упомянута в контексте "разоблачений", с которым регулярно выступает Деркач, отмечает The Washington Post.

ЦРУ детально анализирует деятельность украинского нардепа, находя подтверждения его работы в интересах России, сказано в публикации.

Внефракционный нардеп Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал партии записей телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот якобы вел в 2015–2016 годах. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с Путиным и Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, а также спецоперацию, якобы проведенную украинскими спецподразделениями в оккупированном Крыму.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США 10 сентября ввело санкции против Деркача за попытку повлиять на выборы американского президента.