Путин лично контролирует операцию по очернению Байдена – The Washington Post

Кампанию по дискредитации кандидата в президенты США от Демократической партии, которую ведет украинский парламентарий Андрей Деркач, контролирует лично президент России Владимир Путин и его ближайшие помощники. Об этом 22 сентября пишет The Washington Post со ссылкой на отчет ЦРУ.
Путин проявляет заинтересованность в поддержке кандидатуры нынешнего президента США Дональда Трампа и в разжигании общественной розни в преддверии ноябрьских выборов, кроме того, он и его окружение, вероятно, руководит операциями по очернению Байдена, цитирует издание отчет разведки.
Фамилия Путина впервые упомянута в контексте "разоблачений", с которым регулярно выступает Деркач, отмечает The Washington Post.
ЦРУ детально анализирует деятельность украинского нардепа, находя подтверждения его работы в интересах России, сказано в публикации.
Внефракционный нардеп Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал партии записей телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот якобы вел в 2015–2016 годах. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с Путиным и Байденом.
На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, а также спецоперацию, якобы проведенную украинскими спецподразделениями в оккупированном Крыму.
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США 10 сентября ввело санкции против Деркача за попытку повлиять на выборы американского президента.