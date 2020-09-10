"Похоже на очередную ерунду". Песков прокомментировал информацию о попытке российских хакеров взломать консультирующую Байдена компанию

Комментируя информацию о попытке взломать консультирующую кандидата в президенты США Джо Байдена компанию российскими хакерами, поддерживаемых государством, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что не понимает выражения "поддерживаемых государством".

Песков отметил, что "не в курсе", о какой фирме идет речь Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал 10 сентября журналистам информацию Reuters о попытке российских хакеров получить данные компании, которая консультирует кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Американское агентство со ссылкой на три информированных источника 10 сентября рассказало, что речь идет о компании SKDKnickerbocker в Вашингтоне, которая работает с Байденом и другими известными демократами последние два месяца. По данным Reuters, корпорация Microsoft предупредила компанию-консультанта о том, что она стала "мишенью предполагаемых российских хакеров, поддерживаемых государством".

Песков в ответ заявил, что в Кремле "не в курсе" о фирме и что значит "поддерживаемых российским государством". Представитель Путина отметил, что все это "похоже на очередную ерунду", которую "иногда" публикуют уважаемые агентства.

Согласно результатам опроса Financial Times, Байден опережает президента США, представителя Республиканской партии Дональда Трампа в президентской гонке почти на восемь процентных пунктов (50,3% против 42,4% соответственно).

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года.