Бывший кандидат в президенты США Буттиджич вошел в команду Байдена

Экс-мэр американского города Саут-Бенд Пит Буттиджич, который 1 марта заявил о выходе из президентской гонки в США, вошел в команду переходного периода и консультационный совет кандидата в президенты США Джо Байдена.

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена включил его бывшего соперника по праймериз демократов, бывшего мэра Саут-Бенда в Индиане Питера Буттиджича в команду переходного периода. Об этом 5 сентября сообщило агентство Reuters.

Буттиджич вошел в команду вместе с представителями администрации президента Барака Обамы.

Кроме того, он был включен в консультационный совет. По словам Теда Кайфмана, который возглавляет команду переходного периода, опыт членов консультационного совета поможет Байдену отреагировать на продолжающуюся пандемию коронавируса и на экономический спад в стране.

Буттиджич 1 марта заявил о выходе из президентской гонки в США и о намерении поддержать на выборах своего коллегу по Демократической партии Байдена.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.