Советник Трампа заявил, что активнее всего в американские выборы вмешивается Китай

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен утверждает, что вмешательство Китая в американские дела достигло беспрецедентных масштабов.

О'Брайен заявил, что Китай пытается вмешаться в американские выборы. Конкретных фактов он не привел Фото: EPA

Наиболее активно в американские выборы вмешивается Китай. За ним следуют Иран и Россия. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, пишет Reuters.

Он утверждает, что китайские усилия достигли беспрецедентных масштабов. По словам О'Брайена, с подобным США не сталкивались даже во времена холодной войны с Советским Союзом.

При этом чиновник отказался раскрыть детали вмешательства Китая в дела Соединенных Штатов, сославшись на секретность данных разведки. Он заверил, что Вашингтон "ясно дал понять китайцам, русским, иранцам и тем, кто не был публично раскрыт, что любые попытки вмешаться в американские выборы будут иметь чрезвычайные последствия".

В посольстве Китая в США в ответ на просьбу прокомментировать высказывания О'Брайена сослались на заявление министерства иностранных дел Китая, сделанное в августе: в нем отмечалось, что Пекин не заинтересован во вмешательстве в выборы в США.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Главными соперниками являются демократ, бывший вице-президент США Джо Байден и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

В конце июля американская контрразведка заявила, что Китай, Россия и Иран используют меры влияния в социальных и традиционных медиа, стремясь воздействовать на предпочтения избирателей США, усилить раздор и подорвать доверие к американскому демократическому процессу.