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Дипломаты США следили за оппонентами Байдена в Украине – Fox News

Американский телеканал Fox News отмечает, что мониторинг проводился в отношении преимущественно журналистов, задававших вопросы о России и деятельности экс-вице-президента Джо Байдена.

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Журналисты проанализировали расшифровки электронной переписки сотрудников посольства США в Киеве
Журналисты проанализировали расшифровки электронной переписки сотрудников посольства США в Киеве
Фото: delo.uа

Расшифровки электронной переписки сотрудников посольства США в Киеве, полученные по запросу правозащитной организации Judicial Watch, свидетельствуют о том, что посольство весной 2019 года отслеживало твиттер-аккаунты 13 человек, сообщает Fox News.

Телеканал отмечает, что мониторинг проводился в отношении преимущественно журналистов, задававших вопросы о России, деятельности экс-вице-президента Джо Байдена и на прочие острые темы, которые в свою очередь могли навредить репутации людей из предыдущей американской администрации времен президента Барака Обамы. 

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявлял, что посольство США в 2016 году через Национальное антикоррупционное бюро Украины собирало личную информацию на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, а также членов его семьи. Также он утверждал, что посольство согласовывало с НАБУ проект подозрения экс-главе ГФС Роману Насирову, который был задержан после поездки на инаугурацию к новоизбранному президенту США Дональду Трампу, писало "Интерфакс-Украина".

В апреле Деркач заявил в своем Facebook, что посольство США в Киеве якобы осуществляет давление на руководство Офиса генерального прокурора и Министерства внутренних дел, а также следователей и процессуальных руководителей, чтобы прекратить расследование уголовного производства в отношении должностных лиц представительства IDLO в Украине и ООО "Сайметрикс-Украина".

Теги: Россия, США, Джо Байден, посольство США, Андрей Деркач, НАБУ, Fox News
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