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Шокина допросили по делу о возможном вмешательстве Байдена в его работу – СМИ

По данным "Українських новин", допрос бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина по делу о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Джо Байдена в его деятельность состоялся 21 сентября.

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Шокин подозревает бывшего вице-президента США в причастности к покушению на него
Шокин подозревает бывшего вице-президента США в причастности к покушению на него
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина допросили по делу о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Джо Байдена в его деятельность. Об этом "Українським новинам" сообщили источники в правоохранительных органах. 

По данным агентства, допрос состоялся 21 сентября в полиции. 

Детали о показаниях экс-генпрокурора собеседники журналистов не сообщали. 

Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности, утверждая, что его увольнение было незаконным и что по закону "у него еще два года и четыре месяца полномочий".

Шокин утверждает, что Байден пытался "свернуть" расследование уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с украинской компанией Burisma. Он также подозревает бывшего вице-президента США в причастности к покушению на него: в сентябре 2019 года Шокина госпитализировали после двух остановок сердца; его диагноз – "отравление ртутью", говорил врач венской клиники Rudolfinerhaus Николай Корпан.

В январе 2018 года Байден рассказал, что в обмен на кредитные гарантии от США в размере $1 млрд он требовал от президента и премьера Украины уволить генпрокурора Шокина. "И тот сукин сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил бывший вице-президент США. Шокин ответил, что заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

27 февраля адвокат Шокина Александр Телешецкий сообщил, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство о возможном давлении на Шокина со стороны Байдена.

Теги: США, Украина, Джо Байден, полиция, расследование, Виктор Шокин, допрос
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