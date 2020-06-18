Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шокин: Если бы заплатили за Луценко, Венедиктову, Рябошапку по миллиарду, было бы неплохо. Но за них почему-то не платят

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин рассказал в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что его обращение в Книгу рекордов Гиннесса о признании самым дорогим в мире генпрокурором заглохло. По его мнению, за генеральных прокуроров Юрия Луценко, Руслана Рябошапку и Ирину Венедиктову не предлагали такие суммы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шокин хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой генпрокурор в мире
Шокин хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой генпрокурор в мире
Фото: depositphotos.com

Экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обратился в Книгу рекордов Гиннесса о признании себя самым дорогим генпрокурором в мире. Шокин предоставил документы, его занесли в реестры книги, но потом дело заглохло, об этом он рассказал главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Такого в мире не было: чтобы какой-то генеральный прокурор какой-то страны стоил $1 млрд. Я думаю, что если бы заплатили за [Юрия] Луценко, [Ирину] Венедиктову, [Руслана] Рябошапку по миллиарду, было бы неплохо. Но за них почему-то не платят", – отметил Шокин.

На что был потрачен миллиард, бывший генпрокурор не знает.

Шокин: Я спросил Деркача про пленки Порошенко – Байдена: "Где взял?" Читайте полную версию интервью

"Если бы этот миллиард пошел на благо нашей Украины, я был бы очень рад. Но вот видите: есть последнее мнение, которое толкует, что пошли деньги якобы на оборонные заказы для фирм Порошенко. Я не знаю, правда это или нет. Я этим никогда не занимался", – подчеркнул он.

Байден рассказывал, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.

В апреле 2020 года в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин сообщил, что обращался в Книгу рекордов Гиннесса.

Шокин был генеральным прокурором Украины с 10 февраля 2015 года по 3 апреля 2016 года.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Юрий Луценко, Петр Порошенко, Джо Байден, Виктор Шокин, Руслан Рябошапка, Ирина Венедиктова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Жена Ярославского покорила Говерлу
Жена Ярославского покорила Говерлу
  "Алчная хапуга". Полякова назвала сумму, которую заработала на продаже курсов по правильной постановке целей
  "Алчная хапуга". Полякова назвала сумму, которую заработала на продаже курсов по правильной постановке целей
"Показывал свою ракету". У Маска был секс втроем с женой Деппа и бисексуальной моделью Делевинь
"Показывал свою ракету". У Маска был секс втроем с женой Деппа и бисексуальной моделью Делевинь
"Каждой твари – по паре". Девушку Остапчука осудили в Instagram после публикацию романтического снимка с ним
"Каждой твари – по паре". Девушку Остапчука осудили в Instagram после публикацию романтического снимка с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS