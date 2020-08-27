Трамп предложил Байдену пройти тест на наркотики

По мнению президента США Дональда Трампа, его конкурент на предстоящих выборах Джо Байден необычно вел себя на мартовских дебатах Демократической партии, что могло быть вызвано действием наркотиков.

Президент США и кандидат на переизбрание республиканец Дональд Трамп считает, что его соперник демократ Джо Байден должен пройти тест на наркотики. Об этом глава Белого дома сказал в интервью Washington Examiner, которое опубликовано 26 августа.

По словам Трампа, Байден был неубедителен во время всех публичных выступлений, но на дебатах Демократической партии 15 марта неожиданно "оказался в порядке против Берни Сандерса".

Трамп не предоставил доказательств того, что его конкурент может употреблять наркотики, отметив только, что неплохо разбирается в этом. Сам президент тоже готов пройти тест накануне первых общенациональных дебатов, намеченных на конец сентября.

Осенью 2016 года тогдашний кандидат в президенты Трамп утверждал, что штаб кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон "накачал" ее наркотиками перед дебатами с ним. Он предложил Клинтон вместе с ним пройти тест на наркотики, но та не ответила.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.