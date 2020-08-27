Трамп предложил Байдену пройти тест на наркотики

Президент США и кандидат на переизбрание республиканец Дональд Трамп считает, что его соперник демократ Джо Байден должен пройти тест на наркотики. Об этом глава Белого дома сказал в интервью Washington Examiner, которое опубликовано 26 августа.
По словам Трампа, Байден был неубедителен во время всех публичных выступлений, но на дебатах Демократической партии 15 марта неожиданно "оказался в порядке против Берни Сандерса".
Трамп не предоставил доказательств того, что его конкурент может употреблять наркотики, отметив только, что неплохо разбирается в этом. Сам президент тоже готов пройти тест накануне первых общенациональных дебатов, намеченных на конец сентября.
Осенью 2016 года тогдашний кандидат в президенты Трамп утверждал, что штаб кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон "накачал" ее наркотиками перед дебатами с ним. Он предложил Клинтон вместе с ним пройти тест на наркотики, но та не ответила.
Выборы президента США намечены на 3 ноября.