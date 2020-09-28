Трамп годами не платил федеральный подоходный налог – СМИ

Президент США Дональд Трамп имеет сотни миллионов долларов долга по федеральному подоходному налогу. Об этом сообщило американское издание The New York Times.

Журналисты The New York Times заявили, что Трамп использовал бухгалтерские манипуляции для экономии средств на уплате налогов Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп не платил федеральный подоходный налог в течение 10 из последних 15 лет. Об этом сообщило американское издание The New York Times со ссылкой на анализ налоговых деклараций Трампа более чем за 20 лет.

В 2016-м и в 2017 году он перевел по статье федеральных налогов всего по $750 долларов.

Основанием для неуплаты налогов президент США называл тотальные убытки в бизнесе. По информации издания, это действительно может стать поводом для неуплаты налогов: убытки в одном бизнесе уменьшают размер налогооблагаемого дохода из других источников.

Однако, по мнению The New York Times, со стороны Трампа это были бухгалтерские манипуляции с целью сэкономить средства на уплате налогов.

Только в 2018 году от доли в реалити-шоу "Ученик", а также за право использовать его имя Трамп получил около $427 млн. Еще $176,5 принесли нынешнему президенту США успешные инвестиции в два офисных здания. На эти доходы Трамп должен был заплатить более $100 млн налогов, утверждают журналисты.