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Трамп годами не платил федеральный подоходный налог – СМИ

Президент США Дональд Трамп имеет сотни миллионов долларов долга по федеральному подоходному налогу. Об этом сообщило американское издание The New York Times.

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Журналисты The New York Times заявили, что Трамп использовал бухгалтерские манипуляции для экономии средств на уплате налогов
Журналисты The New York Times заявили, что Трамп использовал бухгалтерские манипуляции для экономии средств на уплате налогов
Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп не платил федеральный подоходный налог в течение 10 из последних 15 лет. Об этом сообщило американское издание The New York Times со ссылкой на анализ налоговых деклараций Трампа более чем за 20 лет.

В 2016-м и в 2017 году он перевел по статье федеральных налогов всего по $750 долларов.

Основанием для неуплаты налогов президент США называл тотальные убытки в бизнесе. По информации издания, это действительно может стать поводом для неуплаты налогов: убытки в одном бизнесе уменьшают размер налогооблагаемого дохода из других источников.

Однако, по мнению The New York Times, со стороны Трампа это были бухгалтерские манипуляции с целью сэкономить средства на уплате налогов.

Только в 2018 году от доли в реалити-шоу "Ученик", а также за право использовать его имя Трамп получил около $427 млн. Еще $176,5 принесли нынешнему президенту США успешные инвестиции в два офисных здания. На эти доходы Трамп должен был заплатить более $100 млн налогов, утверждают журналисты.

4 ноября федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке отклонил жалобу Трампа на решение суда низшей инстанции, обязавшего главу Белого дома предоставить его налоговые декларации за 2011–2019 годы по запросу Вэнса. Адвокаты главы Белого дома обжаловали решение в Верховном суде.

В отличие от прежних президентов, Трамп отказывается обнародовать свою налоговую информацию. Окружной суд Вашингтона в мае 2019 года обязал бухгалтерскую фирму Mazars передать Конгрессу США имеющиеся у нее финансовые отчеты американского президента. Юридическая команда Трампа обжаловала это решение.

9 июля Верховный суд США пришел к выводу, что Трамп не обладает неприкосновенностью от повестки, обязывающей его и его юридических представителей открыть финансовые документы и налоговые декларации по запросу Вэнса.

Теги: США, налоги, бизнес, доходы, Дональд Трамп, убытки, президент, New York Times
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