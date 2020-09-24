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Экс-генпрокурор Украины Ярема получил от Злочевского $7 млн за закрытие дела Burisma – комитет Сената США

Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон указывает, что бывший министр экологии и природопользования Украины Николай Злочевский мог заплатить $7 млн чиновникам, работавшим под руководством экс-генерального прокурора Украины Виталия Яремы, чтобы закрыть против себя уголовное дело.

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Ярема сказал, что ничего не знает о взятке за "развал" дела против Burisma
Ярема сказал, что ничего не знает о взятке за "развал" дела против Burisma 
Фото: EPA

Бывший генеральный прокурор Украины Виталий Ярема мог получить взятку в размере $7 млн за закрытие дела против газодобывающей компании Burisma в 2014 году, когда он руководил Генеральной прокуратурой Украины. Об этом говорится в отчете Сената США под названием "Хантер Байден, Burisma и коррупция" о деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и украинской газодобывающей компании Burisma.

Один из авторов этого отчета, американский сенатор-республиканец Рон Джонсон ссылается на показания, которые дал в октябре 2019 года на закрытом слушании в Конгрессе заместитель помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Джонсон указывает, что Байден-младший работал в совете директоров Burisma, когда бывший министр экологии и природопользования Украины Николай Злочевский мог заплатить $7 млн чиновникам, работавшим под руководством Яремы, чтобы "закрыть дело против себя". Кент сообщил о взятке в декабре 2014 года, сказано в отчете.

По словам анонимного дипломата, которого цитирует Джонсон в отчете, в феврале 2015 года Кент встретился с заместителем Яремы Анатолием Даниленко. На встрече Кент спросил Даниленко об обстоятельствах по получению этой взятки.

"Я спросил у него, какого размера была взятка и кто ее взял. Даниленко засмеялся и ответил: "Именно об этом у нас спрашивал президент Порошенко в прошлом месяце". Я спросил: "Что вы ответили президенту?" И он ответил: "$7 млн. И это было в прошлом мае [2014 года], до того, как наша команда пришла в офис [ГПУ]", – приводятся в отчете слова Кента.

Ярема в комментарии "Радіо Свобода" сказал, что ничего не знает о возможном получении взятки для прокуроров ГПУ за "развал" дела против Burisma.

"Впервые слышу об этом... Для меня это не был приоритет. Я заслушал следственно-оперативную группу, потому что тогда еще стояли баррикады на улицах, тогда еще кровь не высохла на Майдане", – сказал Ярема.

Он добавил, что его заместитель Даниленко занимался в ГПУ кадровой политикой и отношения к следствию не имел.

"Честно, первый раз слышу об этом, что Даниленко встречался с Кентом... Я впервые об этом слышу... Я это не могу объяснить", – пояснил Ярема.

Экс-генпрокурор заверил, что к "развалу" дела против Burisma он отношения не имел. 

"Комментировать то, что происходило на уровне следователей какого-то отдельного уголовного производства, я, к сожалению, через пять лет уже не могу", – подытожил бывший генпрокурор.

Байден-младший работал в совете директоров Burisma Group. После смены власти в Украине в 2014 году Генеральная прокуратура Украины расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в американском Конгрессе.

Теги: США, Виталий Ярема, Джо Байден, Майдан, Хантер Байден, Burisma Holdings, Николай Злочевский, взятка, ГПУ, Джордж Кент, Рон Джонсон
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