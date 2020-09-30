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"Ты заткнешься?" На первых дебатах Байден несколько раз сказал Трампу помолчать. Видео

Действующий президент США, кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп на дебатах перебивал своего оппонента – бывшего вице-президента США Джо Байдена, баллотирующегося на пост главы государства от Демократической партии.

 
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Байден (справа) просил Трампа (слева) помолчать на дебатах
Байден (справа) просил Трампа (слева) помолчать на дебатах
Фото: ЕРА

После первых 20 минут дебатов вице-президент США Джо Байден, который баллотируется на пост президента страны от Демократической партии попросил своего конкурента – действующего президента США Дональда Трампа "заткнуться". Видео обнародовал канал 11Alive.

Инцидент произошел в конце блока, посвященного обсуждению кандидатуры на пост пожизненного члена Верховного суда. В частности, ведущий спросил рассматривает ли Байден вариант расширения состава суда или филибастера – затягивания процедуры утверждения номинированной Трампом на этот пост Эми Кони Барретт.

Байден начал отвечать, но Трамп его несколько раз перебил, сказав, что тот не говорит, будет ли расширять состав суда. 

"Он не хочет отвечать", – сказал Трамп. 

"Ты заткнешься, чувак?... Это так неуместно", – раздраженно ответил Байден. 

Первые дебаты Трампа и Байдена. Онлайн-трансляция с переводом на русский

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", аналогичный инцидент произошел примерно через 15 минут – во время обсуждения пандемии коронавируса и создания вакцины от COVID-19. Трамп снова перебивал Байдена. В итоге экс-вице-президент сказал: "Пусть он замолчит хотя бы на минуту".

ВИДЕО
Видео: 11Alive / YouTube

Это первый из трех раундов очных встреч Трампа и Байдена. Из расписания следует, что вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября. 

Результаты опроса американской радиостанции NPR, обнародованные 18 сентября, показали, что за демократа Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Выборы президента США должны пройти в ноябре 2020 года.

Теги: Джо Байден, дебаты, Дональд Трамп, выборы в США
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