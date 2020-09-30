Трамп вместе с адвокатом и бойцом прибыл в Кливленд для участия в дебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп не тратил время на дополнительную подготовку к первым теледебатам во время полета в Кливленд (штат Огайо), сообщил пресс-пул Белого дома.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

По данным представителя кампании президента, Трамп "готов к работе" и не тратил время на дополнительную подготовку во время полета.

Президент прибыл в Кливленд в сопровождении, среди прочих, его адвоката Рудольфа Джулиани и американского бойца смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтона.

Как пишет Assoсiated Press, штаб Байдена приуменьшает значение дебатов, полагая, что вопросы о подорванной экономике и пандемии могут быть неудобными для Трампа. В штабе действующего президента США обыграли масштаб мероприятия – там считают, что оно будет переломным моментом в гонке, а Трамп нанесет урон рейтингу Байдена.

Дебаты начнутся сегодня в 21.40 по Вашингтону (30 сентября в 3.40 по Киеву) и продлятся 90 минут. Транслировать с переводом на русский будет телеканал "Настоящее время".

Дебаты в Кливленде станут первыми из трех раундов очных встреч Трампа и Байдена. Из расписания следует, что вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября.

Результаты опроса американской радиостанции NPR, проведенного 18 сентября, показали, что за демократа Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за республиканца Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Выборы президента США должны пройти в ноябре 2020 года.