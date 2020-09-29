Бывший глава предвыборного штаба Трампа пытался совершить суицид – СМИ

Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Брэд Парскейл госпитализирован после попытки совершить самоубийство. Об этом сообщила Sun Sentinel, ссылаясь на заявление полиции.
По информации газеты, мужчина находился в своем доме в городе Форт-Лодердейл в американском штате Флорида, когда его жена вызвала полицию. Она заявила, что муж вооружен и угрожал совершить суицид.
Правоохранители уговорили Парскейла выйти из дома, после чего он добровольно сдался полиции и его отвезли в больницу.
В июле 2020 года Трамп сменил главу предвыборного штаба. На место Парскейла пришел Билл Стипен.
В 2016 году Трамп также летом в преддверии выборов сменил руководителя штаба, назначив на эту должность политтехнолога Пола Манафорта. Однако скандал с обнародованием данных "амбарной книги" украинской Партии регионов вынудил тогдашнего кандидата в президенты от республиканцев уже через два месяца понизить статус Манафорта – менеджером избирательной кампании стала Келлиэнн Конвей.