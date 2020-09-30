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Байден: Трамп – марионетка Путина

Президент США Дональд Трамп отказывается говорить российскому лидеру Владимиру Путину о "вознаграждении за головы американских солдат", заявил бывший вице-президент США Джо Байден. По данным The New York Times, РФ платила талибам в Афганистане за убийства военнослужащих из международной коалиции, в том числе из США.

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Байден сказал, что Трамп (на фото) сделал страну более "больной, бедной, разделенной и жестокой"
Байден сказал, что Трамп (на фото) сделал страну более "больной, бедной, разделенной и жестокой"
Фото: ЕРА

Бывший вице-президент США Джо Байден назвал действующего президента США Дональда Трампа "марионеткой" российского президента Владимира Путина

"Он марионетка Путина. Он отказывается говорить Путину о вознаграждении за головы американских солдат (газета The New York Times писала, что РФ платила талибам за убийства военнослужащих из международной коалиции, в том числе из США. – "ГОРДОН")", – сказал Байден во время предвыборных дебатов в Кливленде, отвечая на вопрос, почему американцы должны за него голосовать, а не за Трампа. Трансляцию вел телеканал CNBC.  

Байден утверждает, что, будучи вице-президентом США, во время общения с Путиным дал ему понять: США "ничего не возьмут из его рук". 

Трамп сделал страну более "больной, бедной, разделенной и жестокой", сказал Байден. 

"Когда я был вице-президентом, мы унаследовали рецессию. Меня попросили исправить это. Я это сделал. Мы оставили ему бурно развивающуюся экономику, и он вызвал рецессию", – добавил он. 

Трамп и Байден баллотируются на пост президента США. В ночь на 30 сентября они провели первый из трех раундов очных встреч Трампа и Байдена. Из расписания следует, что вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября. 

Выборы президента США должны пройти в ноябре 2020 года.

Результаты опроса американской радиостанции NPR, обнародованные 18 сентября, показали, что за демократа Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters 16 сентября: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Агентство Bloomberg писало, что в Кремле враждебно относятся к Байдену с 2011 года – с момента его приезда в Москву. Тогда Байден заявил российской оппозиции, что Путину, который в то время был премьер-министром, не стоит больше баллотироваться на пост президента; такого рода "оскорбление" не быстро забывается, рассказал близкий к Кремлю собеседник журналистов. По данным Bloomberg, Кремль опасается возможной победы Байдена на выборах. 

Теги: Владимир Путин, Джо Байден, дебаты, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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