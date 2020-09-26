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Кремль встревожен вероятностью победы Байдена на выборах в США – Bloomberg

От переизбрания Дональда Трампа на президентский пост в США в Кремле видят мало шансов на улучшение отношений между Россией и США, но победа Джо Байдена на президентских выборах для России будет "плохой новостью", рассказали источники Bloomberg.

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По данным СМИ, в Кремле к Байдену негативно относятся с 2011 года
По данным СМИ, в Кремле к Байдену негативно относятся с 2011 года
Фото: ЕРА

В Кремле опасаются вероятности выигрыша экс-вице-президента США Джо Байдена на выборах президента США и прорабатывают возможные сценарии проигрыша нынешнего президента Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. 

По данным агентства, рассматриваются вопросы, касающиеся ядерного оружия, отношений с Китаем, экспорта энергоресурсов, санкций и глобальных конфликтов. 

От переизбрания Трампа в Кремле "мало кто видит много шансов" на улучшение отношений между странами, но Байден на посту президента США для России будет "плохой новостью", пишет Bloomberg. 

Победа Байдена может вынудить перенести парламентские выборы в России, рассказали собеседники агентства, близкие к Кремлю. 

"На карту поставлено столько", что Россия уже вмешивается в американские выборы, сказали чиновники из США в беседе с Bloomberg. 

Враждебное отношение Кремля к Байдену возникло в 2011 году, когда он, будучи вице-президентом США, приезжал в Москву, пишет агентство. Тогда он заявил российской оппозиции, что Владимиру Путину, который тогда был премьер-министром, не стоит больше баллотироваться на пост президента, а такого рода "оскорбление" не быстро забывается, рассказал близкий к Кремлю собеседник журналистов. 

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года.

По данным опроса, проведенного радиостанцией NPR в сотрудничестве с PBS NewsHour и Marist, за Байдена готовы проголосовать 52% опрошенных, за Трампа – 43%.

Теги: Россия, США, Джо Байден, Москва, Кремль, Bloomberg, конфликт
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