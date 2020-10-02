Врач Трампа уверен, что президент будет исполнять свои обязанности во время лечения от COVID-19

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания, у которых подтвердили COVID-19, в настоящее время чувствуют себя хорошо, отметил личный врач Трампа Шон Конли.

Личный врач президента США Дональда Трампа Шон Конли уверен, что глава государства продолжит выполнять свои обязанности во время самоизоляции в связи с заражением коронавирусом. Об этом говорится в письме Конли на имя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани, распространенном Белым домом 2 октября, сообщает CNN.

"Президент и первая леди в настоящее время чувствуют себя хорошо, и они планируют оставаться дома в Белом доме во время лечения. Медицинская бригада Белого дома и я будем бдительно следить, и я ценю поддержку, оказываемую некоторыми из величайших медицинских специалистов и учреждений нашей страны. Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без перебоев во время лечения, и я буду держать вас в курсе будущих событий", – заявил врач.

2 октября Трамп сообщил, что у него и первой леди Мелании подтвержден COVID-19. По словам президента, они с супругой намерены самоизолироваться. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по распространению заболевания. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в этой стране коронавирус подтвержден у 7,2 млн человек, 207,8 тыс. умерли, 2,9 млн выздоровели.