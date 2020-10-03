Заразившегося коронавирусом Трампа госпитализируют – Белый дом

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани, президента США Дональда Трампа, заболевшего COVID-19, госпитализируют "из избытка осторожности".

Президента США Дональда Трампа, который 2 октября получил положительный тест на COVID-19, госпитализируют, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани, сообщает CNN.

В ближайшее время Трамп направится в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, рассказала она. Телеканал сообщил, что вертолет, которым Трампа доставят в больницу, уже приземлился на лужайке у Белого дома.

По словам Макэнани, Трамп "из избытка осторожности, по рекомендации своего врача и медицинских экспертов" будет работать из президентского офиса в больнице.

Трамп в хорошей форме, "у него легкие симптомы, и он работает весь день", добавила пресс-секретарь.

2 октября, через два дня после очных дебатов с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент и первая леди чувствуют себя хорошо, планируют оставаться дома в Белом доме во время лечения, проинформировал личный врач Трампа.

Трамп на дебатах критиковал манеру ношения защитной маски оппонентом. Он говорил, что каждый раз, когда видит Байдена, тот может быть на большом расстоянии от человека, "но в самой большой маске, которую только можно вообразить". Байден после дебатов сдал тест на COVID-19, он не заболел.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по распространению заболевания. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в этой стране коронавирус подтвержден у 7,3 млн человек, 208,6 тыс. умерли, 2,9 млн выздоровели.