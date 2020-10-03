Трампу сделали инъекцию коктейля из антител. Главврач США рассказал, как лечится президент

Президенту США Дональду Трампу, у которого подтвердили инфицирование COVID-19, вкололи 8 грамм коктейля из антител, сообщил врач главы государства.

Президент США Дональд Трамп, у которого подтвердили заражение коронавирусом, получил инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron. Об этом 2 октября сообщил врач главы государства Шон Конли на своей странице в Twitter.

По информации врача, Трампу вкололи 8 грамм препарата от фирмы Regeneron. По данным некоторых исследователей, он может снизить уровень вируса в крови.

Конли отметил, что президент утомлен, но "в хорошем настроении".

Трамп также принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявлял, что у Трампа наблюдаются легкие симптомы болезни, отметив, что американский народ может быть уверен, что президент продолжит работать и быстро выздоровеет, пишет Reuters.

Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы Трампа Хоуп Хикс. Президент и первая леди чувствуют себя хорошо, планируют оставаться в Белом доме во время лечения, заявил врач Трампа.

Бывший вице-президент страны Джо Байден, который вечером 29 октября принимал участие в очных дебатах с Трампом, сообщил, что не заразился.