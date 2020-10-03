CNN выдвинул предположение о том, где заразился Трамп

После церемонии номинирования кандидата в Верховный суд коронавирусом заразились президент США Дональд Трамп, его жена, бывший советник, ректор университета и двое сенаторов, сообщил телеканал CNN.

Во время церемонии номинирования кандидата в Верховный суд социальная дистанция не соблюдалась Фото: ЕРА

Уже шестеро участников церемонии номинирования Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда США заболели COVID-19, сообщил 3 октября телеканал CNN.

Кроме президента Дональда Трампа и его жены Меланьи, коронавирус выявили у сенаторов Майка Ли и Тома Тиллиса и ректора Университета Нотр-Дам Джона Дженкинса.

Вечером 2 октября экс-советник Трампа Келлиэнн Конуэй написала в Twitter, что сдала положительный тест на COVID-19. Из симптомов болезни у нее только кашель.

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.



As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 3, 2020

Телеканал обращает внимание, что участники церемонии в Розовом саду Белого дома сняли маски вскоре после ее начала. Кресла для гостей стояли ближе, чем на расстоянии 6 футов (1,8 м), рекомендованном врачами.

Конуэй, покинувшая официальную должность советника главы Белого дома в августе, контактировала с Трампом во время подготовки к дебатам кандидатов в президенты в Кливленде, отмечает CNN.

2 октября, через два дня после дебатов с Джо Байденом, Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани, из "избытка осторожности" Трампа госпитализируют, несмотря на то, что он в хорошей форме, "у него легкие симптомы и он работает весь день".

Сегодня Трамп записал первое видео из клиники, в котором выразил мнение, что у него все хорошо.

Церемония представления кандидата на должность пожизненного члена Верховного суда прошла в Вашингтоне 26 сентября. Трамп предложил назначить судьей 48-летнюю Барретт.