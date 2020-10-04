Ермак о переносе местных выборов из-за коронавируса: Это даже не обсуждается

Украина подготовлена ко второй волне пандемии COVID-19, при этом говорить о возможности переноса местных выборов, назначенных на 25 октября, нет оснований. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Показатели заболеваемости растут, потому что в Украине делают много тестов, объясняют в Офисе президента Фото: depositphotos.com

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией не приведет к отмене или переносу выборов в местные органы власти Украины. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в интервью телеканалу "Украина 24", вышедшем в эфир 3 октября.

"Это не обсуждается, и я даже не вижу каких-либо оснований говорить на эту тему", – сказал он.

Ермак считает, что Украина подготовлена ко второй волне пандемии COVID-19.

"Я не могу сказать, что мы не подготовлены. На сегодняшний день, считаю, абсолютно ситуация находится под контролем. Естественно, мы наблюдаем, мы делаем рекордное количество тестов. В том числе с этим связан такой рост [заболеваемости], мы ничего не скрываем", – подчеркнул глава ОПУ.

В Украине пятый день подряд фиксируют более 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших достигло 226 462, умерших – 4397.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.