Семья доктора Венжиновича не получит компенсацию из-за отрицательного теста на COVID-19

30 сентября умер терапевт Почаевской районной больницы Тернопольской области Иван Венжинович, его госпитализировали с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. ПЦР-тест COVID-19 у Венжиновича не подтвердил.

Семья терапевта Почаевской районной больницы Тернопольской области Ивана Венжиновича, который стал героем билбордов "Спасибо за жизнь" о медиках, которые борются с коронавирусом, не получит компенсацию от государства. Об этом в интервью LB.ua, которое опубликовано 4 октября, рассказал главный врач Почаевской больницы Богдан Кучер.

По его словам, Венжинович поступил в больницу "как пациент с пневмонией".

"Компенсация его семье не будет выделена, не имеем права. Отпускные будут начислены, все в соответствии с законодательством", – сказал Кучер.

По его словам, жена Венжиновича работает в Почаевской больнице заведующей лабораторией, их сын учится на медика, а дочь – в восьмом классе.

Венжинович умер 30 сентября на 51-м году жизни. 28 сентября его доставили в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. ПЦР-тест COVID-19 не подтвердил. Умер доктор от тромбоэмболии.

Фотографии Венжиновича попали во многие издания после того, как в мае нынешнего года американское информагентство Associated Press опубликовало фоторепортаж, посвященный борьбе с коронавирусом, из украинских больниц, в том числе и Почаевской.

Затем портрет врача среди фотографий других украинских медиков поместили на билборды с надписью "Спасибо за жизнь" в рамках национальной кампании от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Семьям умерших от COVID-19 медиков выплатят по 1,576 млн грн, об этом 23 июня сообщил Фонд социального страхования Украины.