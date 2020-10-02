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В Тернопольской области умер врач – герой бордов "Спасибо за жизнь"

30 сентября на 51-м году жизни умер терапевт Почаевской районной больницы Тернопольской области Иван Венжинович, которого госпитализировали с двухсторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Его портреты были размещены на бордах "Спасибо за жизнь".

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Венжинович лечил пациентов с коронавирусной инфекцией с первых дней эпидемии в Украине
Венжинович лечил пациентов с коронавирусной инфекцией с первых дней эпидемии в Украине
Фото: vandog.agency

Терапевт Почаевской районной больницы Тернопольской области Иван Венжинович, известный украинцам как герой билбордов "Спасибо за жизнь" о медиках, которые борются с коронавирусом, умер 30 сентября на 51-м году жизни. Об этом сообщили в больнице, где он работал.

"Непостижимая потеря! Мы все скорбим. На 51-м году жизни перестало биться сердце врача Венжиновича Ивана Федоровича. Администрация и коллектив выражают искренние соболезнования коллеге по работе, родным и близким, разделяем ваши боль и горе. Пусть добрая, светлая память навсегда останется в сердцах всех, кто знал, кого он лечил, любил и уважал..." – говорится в сообщении на странице больницы в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1006383756545322&id=171207160062990

Главврач райбольницы Богдан Кучер в комментарии изданию "20 хвилин" рассказал, что Венжиновича госпитализировали 28 сентября с двухсторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. ПЦР-тест COVID-19 не подтвердил. Умер доктор от тромбоэмболии.

"Он проработал в больнице более 25 лет. С тех пор началась пандемия, он все был на работе, отдавался полностью ей и пациентам. Тянул молча все на себе. Кто, как не мы?" – рассказал о коллеге Кучер.

Фотографии Венжиновича попали во многие издания после того, как в мае нынешнего года американское информагентство Associated Press опубликовало фоторепортаж, посвященный борьбе с коронавирусом, из украинских больниц, в том числе и Почаевской.

Затем портрет врача среди фотографий других украинских медиков поместили на билборды с надписью "Спасибо за жизнь" в рамках национальной кампании от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Теги: Украина, Тернополь, больница, пневмония, медики, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Почаев, память
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