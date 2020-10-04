"Температуры нет, ломок нет, а тест положительный". Нардеп Ефимов сообщил, что заражен коронавирусом

Депутат Верховной Рады от группы "Довіра" Максим Ефимов сдал тест на COVID-19, как только почувствовал недомогание, сегодня он узнал, что болен.

Ефимов уверяет, что чувствует себя как огурчик Фото: Максим Ефимов / Facebook

Еще один народный депутат заразился коронавирусом, о положительном результате теста 4 октября сообщил в Facebook представитель группы "Довіра" Максим Ефимов.

По его словам, на ПЦР-исследование он пошел, почувствовав накануне недомогание.

"К вечеру появились боли в голове, я решил сдать тест на коронавирус. Перед сном – намазочки, растирочки, чаек с малинкой, все бабушкины рецепты. Утром проснулся – как огурчик. Ничего не болит, температуры нет, ломок нет, все хорошо, настроение прекрасное. Только в 10 утра пришел ответ: тест на коронавирус положительный", – рассказал Ефимов.

По его словам он расстроился, потому что пришлось отменить запланированные встречи.

В конце августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что в парламенте коронавирусную инфекцию подтвердили у 23 депутатов. После этого о своем инфицировании сообщали внефракционный народный депутат Муса Магомедов, глава партии "Голос" и нардеп Кира Рудик, народные депутаты от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и Яна Зинкевич, представитель "Слуги народа" Жан Беленюк, лидер группы "За майбутнє" Игорь Палица. В сентябре COVID-19 переболели также лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко и нардеп из этой фракции Иван Крулько.

На совещании глав фракций Рады 30 сентября принято решение отменить ближайшие пленарные заседания.