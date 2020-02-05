Сокращать нужно не число нардепов, а срок каденции, чтобы депутат не сидел "небожителем" целых пять лет

О "конфетах для лохов" в виде сокращения численности Верховной Рады с 450 депутатов до 300.

И почему я опять-таки напоминаю о сокращении срока депутатства. Вот что важно! Чтобы депутат не сидел "небожителем" целых пять лет!

Как я отношусь к идее сокращения численности ВР с 450 до 300? А никак! Вот мне все ровно. Не считаю это принципиальным вопросом. Избирателям эта идея нравится. Потому что они думают, что таким образом "сокращается количество дармоедов" и "сокращается количество расходов".

Я так не думаю. Работоспособность не имеет прямой зависимости от численности, и государственные расходы, как ни странно, тоже. Можно списывать гигантские суммы и на небольшой штат. Например, на "наблюдательный совет имени Кобелева". Или какие-то другие наблюдательные советы. Поэтому не от численности лиц зависят расходы.

А вот что реально позволяет моментально отрываться депутатам от избирателей – это гарантированное пребывание в статусе "небожителя" аж пять лет.

Напомню, что раньше депутаты ВР в Украине избирались раз в четыре года. Но пришла "оранжевая команда". И сами депутаты ВР для собственной же каденции увеличили срок пребывания с четырех лет на пять. Я, кстати, тогда был депутатом, принадлежал к "оранжевой команде" и категорически не воспринял эту новацию. И так как был одним из немногих депутатов, которые способны голосовать по своему уму, то есть самостоятельно, не голосовал за это "новшество".

Общество же "проглотило", вытерлось и сказало, что это "божья роса". Почему? Да потому, что это была "оранжевая команда". Они же "стояли на Майдане". А значит, "все делают для народа".

По факту не для народа, а для "самих себя любимых." Но в Украине "общественность" и "медиа" тоже ангажированы как в одну сторону, так и в другую, поэтому и "общественность", и "медиа" никакого большого шума не поднимали. Ну, приняли и приняли – "им виднее", они же "стояли на Майдане".

Увеличение срока пребывания депутатов в ВР увеличило оторванность от избирателей, а значит – тщеславие, манию величия, коррупциогенность депутатов и тому подобное.

Напоминаю, что одна из моих "25 ступеней к общественному счастью" звучит: "Увеличь конкуренцию, а не монополию". В политике чрезмерное пребывание на должности без ротации увеличивает как раз эту проклятую политическую "монополию". Именно поэтому я уже несколько лет пропагандирую необходимость сокращения срока пребывания депутатов в ВР.

Считаю, что на период радикальных политических, социальных и экономических изменений ("период реформ") несколько каденций этот срок должен быть два года. То есть выборы депутатов раз в два года. Например, в течение четырех – пяти каденций. Затем в стабильный период перейти к выборам раз в четыре года.

Таким образом, были бы по годам разведены выборы президента и депутатов, что, кстати, уменьшило бы зависимость депутатов от президента. Что и задумывалось при написании украинской Конституции.

Вот именно поэтому уменьшение количества депутатов ВР с 450 до 300 – это "фиктивная реформа". То есть такая, что может быть, а может не быть.

А вот необходимая реформа – сокращение депутатского срока. Только вот ни одной политической силы, которая исповедовала бы мои идеи, нет. Люди в Украине в основном идут в политику не для того, чтобы увеличивать благосостояние нации, а чтобы увеличивать собственное благосостояние. Поэтому хотят занимать должности если не вечно, то очень долго. Поэтому идея сокращения депутатского срока среди политиков непопулярна.

Для меня счастье – иметь собственное мнение. Поэтому еще раз подчеркиваю: нужно сократить пятилетнее пребывание депутатов в своих креслах.

Нет политической монополии!

Источник: Олександр Доній / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора