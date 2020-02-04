Кошель: Негатива в сокращении числа нардепов больше, чем позитива

Инициатива сокращения числа народных депутатов несет больше негатива, чем позитива, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Прежде всего мне не нравится тенденция в парламенте этого созыва, когда законопроекты принимаются без тщательного обсуждения. Вопрос сокращения численности нардепов очень серьезный. Это не просто математическое уменьшение. Тут нужно понимать, как это отразится на работе парламентских комитетов, избирательной системе и так далее. Как по мне, это число придумали, скорее, политтехнологи [экс-президента Украины] Леонида Кучмы – тема про 300 депутатов очень хорошо воспринималась избирателями. Но единственный аргумент, который я слышал от представителей "Слуги народа", – это то, что они рассматривают пропорциональное соотношение числа избирателей к числу нардепов. Однако при такой логике тоже нет корреляции, потому что в таком случае выходит, что у нас в стране проживает всего 32 млн граждан. Да, схожий подход есть в научных разработках, но он не рекомендуется, его не применяют на практике. Поэтому я считаю, что сокращение численности нардепов может привести к трудностям в работе Верховной Рады", – подчеркнул Кошель.

По его словам, это может негативно сказаться и на работе парламентских комитетов.

"На сегодня в парламенте действует 23 комитета. Если они так и останутся функционировать, то при 300 нардепах в каждый из комитетов войдет в среднем 13 депутатов. И для принятия решений понадобятся голоса лишь семи нардепов. Также в отличие от большинства европейских парламентов, у нас регистрируется слишком много законопроектов. Например, в прошлом созыве зарегистрировали около 12 тыс. законодательных актов. И сейчас эта тенденция сохраняется. Так вот весь этот массив законодательных наработок должны рассматривать именно комитеты. Поэтому сокращение числа нардепов может привести к определенным сложностям и тут. К тому же, сокращение состава народных депутатов будет противоречить самой логике избирательной системы. Работа нардепа не ограничивается сессионным залом и комитетом – он также должен взаимодействовать и с избирателями", – сказал собеседник.

Он надеется, что законопроект, которым предлагается сократить число нардепов, не будет принят.

"Если говорить о пиар-составляющей этого законопроекта, то он должен понравиться украинским избирателям. Политики уже несколько десятилетий спекулируют на теме сокращения численности нардепов, цепляя на них ярлыки "людей, которые ничего не делают и проедают бюджетные средства". В рамках этих спекуляций звучат утверждения: мол, уменьшение числа депутатов позволит снизить затраты на содержание парламента. Но в целом я считаю, что негатива тут больше, чем позитива. Поэтому буду рад, если в Верховной Раде не наберется голосов для принятия этого законопроекта", – резюмировал Кошель.

3 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1017 "О внесении изменений в ст. 76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300, а избирать их – по пропорциональной системе.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №1017 как неотложный 29 августа 2019 года. Верховная Рада направила законопроект в Конституционный Суд для получения заключения о соответствии Основному закону 3 сентября.

Конституционный Суд решил, что законопроект соответствует Основному закону.