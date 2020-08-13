Нардеп от "Слуги народа" Грищук заразился коронавирусом

По словам нардепа от "Слуги народа" Романа Грищука, он чувствует себя "более-менее нормально".

Нардеп от "Слуги народа" и бывший ведущий шоу "Мама хохотала" Роман Грищук заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook 13 августа.

"Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать. Средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше – просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты. Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок", – написал политик.

Грищук добавил, что чувствует себя "более-менее нормально", а с его сыном все хорошо.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили у 1592 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 86 140, умерло 1992 пациента, выздоровело 46 216 человек.

Спикер Рады Дмитрий Разумков 30 апреля предполагал, что COVID-19 могли переболеть до 15 нардепов. После этого стало известно об инфицировании еще троих парламентариев.