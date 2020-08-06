Нардеп Гетманцев выздоровел от коронавируса

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа") сообщил, что его выписали из больницы после выздоровления от COVID-19.

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выздоровел от коронавируса. Об этом 6 августа он написал на своей странице в Facebook.

"Выписали. Отделался сравнительно легко. Пневмония без ИВЛ и тех страшных незнакомых слов, которые повторяет доктор, рассматривая твой рентген", – заявил Гетманцев.

Он рассказал, что помнит не все происходившее в течение последних двух "вырванных из жизни недель".

"Такое не пожелаешь даже великовозрастным умникам, ФБ-экспертам и ТВ-эрудитам, весело разгоняющим в соцсетях на 100% "подтверждённые" тезисы об отсутствии вируса и заговорах масонов. Носите маски", – добавил он. https://www.facebook.com/danil.getmantsev/posts/4154632311278746 Гетманцев 28 июля заявил, что инфицирован COVID-19. Он просил всех, кто контактировал с ним с 20 июля, сдать тест. Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Спикер Рады Дмитрий Разумков 30 апреля предполагал, что COVID-19 могли переболеть до 15 нардепов. После этого стало известно об инфицировании еще двух парламентариев.