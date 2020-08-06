Нардеп Гетманцев выздоровел от коронавируса

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выздоровел от коронавируса. Об этом 6 августа он написал на своей странице в Facebook.
"Выписали. Отделался сравнительно легко. Пневмония без ИВЛ и тех страшных незнакомых слов, которые повторяет доктор, рассматривая твой рентген", – заявил Гетманцев.
Он рассказал, что помнит не все происходившее в течение последних двух "вырванных из жизни недель".
Гетманцев 28 июля заявил, что инфицирован COVID-19. Он просил всех, кто контактировал с ним с 20 июля, сдать тест.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Спикер Рады Дмитрий Разумков 30 апреля предполагал, что COVID-19 могли переболеть до 15 нардепов. После этого стало известно об инфицировании еще двух парламентариев.
За прошедшие сутки в Украине подтверждено 1318 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – это новый антирекорд. Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 76 808 человек, из них 1788 скончались, 41 527 выздоровели.