В четырех регионах Украины в пять раз превышены допустимые показатели заболеваемости на COVID-19

В Украине, по данным Минздрава, самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения зарегистрированы в Тернопольской, Черновицкой, Харьковской и Сумской областях.

В Украине к смягчению карантина из-за коронавирусной инфекции не готовы 24 из 25 регионов. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 4 октября.

Киев и 23 области имеют превышение заболеваемости, то есть более 40 больных на 100 тыс. населения за последние 17 дней.

Этот показатель более чем в пять раз превышен в Тернопольской (294,2), Черновицкой (231,3), Харьковской (212,5) и Сумской (202,1) областях.

Единственным регионом, за которым следит Минздрав и где нет превышения уровня инфицирования коронавирусом, – Кировоградская область. Там заболеваемость 20,9, то есть почти вдвое ниже, чем необходимо для смягчения карантина.

22 июля Кабинет Министров Украины издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

В Украине по состоянию на 4 октября зафиксировано 226 тыс. случаев коронавирусной инфекции. 4397 пациентов с COVID-19 умерли, более 100 тыс. выздоровели.