ГОРДОН
 
 
Семен Случевский
Семен Случевский

Заслуженный журналист Украины.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

За выход в группу Лиги чемпионов "Динамо" заработало почти €32 млн. При этом годовой бюджет клуба, по данным журналистов, – €30 млн

С долгожданным возвращением в групповой турнир Лиги чемпионов!

Поздним вечером 29 сентября "Динамо" одолело бельгийский "Гент" со счетом 3:0 и по сумме двух матчей с этим соперником завоевало себе путевку в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона.

Завоевало впервые после длительного перерыва – после сезона 2016/2017. Здесь уместно напомнить, что тогда бело-синих тренировал Сергей Ребров. И вчера же Сергей Станиславович также вывел будапештский "Ференцварош" в эту стадию сильнейшего клубного соревнования футбольной Европы. У самой "народной" команды Венгрии эта пауза неучастия в Лиге европейских чемпионов еще более длительная – с сезона 2004/2005. Так что поздравим и "Динамо", и Сергея Реброва – тренера.

Завтра, 1 октября, будет жеребьевка группового турнира. "Динамо" "посеется" из третьей корзины, а венгры – из четвертой. Не станем загадывать наперед, но не исключено, что мы с ребровским "Фради" (прозвище будапештского клуба) можем попасть в одну группу. Было бы любопытно. Но еще занятнее представить, что обе команды – в финале нынешнего турнира – повторим славный 1975 год. Чистая маниловщина? Скорее да, чем нет. Но мечтать не вредно.

Разбирать вчерашний матч нет особой нужды – уж слишком в силу разных причин нынешний "Гент" несбалансированный. Ясное дело, быстрый гол пяткой Буяльского украсил встречу, однако сдвоенная победа над бельгийцами – в гостях и дома – конечно же, объясняется разницей в классе. Но последние 30 минут игры в Киеве, когда Георгию Бущану по полной программе пришлось совершать вратарские подвиги, разумеется, напрягли и саму команду, и ее болельщиков. Будем считать, что это был показательный урок на будущее – как нельзя играть, как некоторым динамовским звездочкам надо душить в себе "дембельский" настрой. Уверен, что и сами игроки, и тренерский штаб, и руководство клуба четко сознают: работа над этими издержками должна быть продолжена.

Теперь займемся "бухгалтерией". Первое: а чего там новенького для украинских команд в рейтинговой корзине УЕФА? Изменения после вчерашнего есть, и они приятные. Победа киевлян "Динамо" над "Гентом" и выход "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов позволили желто-синим существенно улучшить свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА. С 13-й строчки Украина сразу поднялась на 11-е место, теперь в нашем активе 29,1 балла, это на 0,3 пункта больше, чем у сместившейся с 11-го на 12-е место Турции. Что это дает? При определенных обстоятельствах Украина вправе заявить для участия в Лиге чемпионов две команды. Забытые добрые времена. Воспользуемся ли?

Второе, и более пикантное. Конечно, грех считать деньги в чужих карманах. Однако болельщики должны знать, сколько заработали динамовцы, застолбив себе место в групповом турнире Лиги чемпионов. Согласно регламенту распределения призовых УЕФА, киевляне получат €15,25 млн за участие в групповом этапе и €16,62 млн за свою позицию в 10-летнем рейтинге УЕФА (18-я среди 32 команд – участниц групповой стадии). Итого, суммарно бело-синие за счет выхода в групповой раунд Лиги чемпионов заработали €31,87 млн. Некоторые журналисты и "сарафанное радио" фанатов утверждают, что знают нынешний годовой бюджет "Динамо", и он, по их словам, равен €30 млн. Я честно признаюсь, что никогда не любопытствовал, каков реальный бюджет клуба, но если это правдоподобно, значит, Луческу и его команда сами себе заработали деньги на весь сезон. Вот вам и финансовый фейр-плей бело-синих.

Эта тема предполагает серьезный вопрос на перспективу. При всей симпатии к нашим футболистам спросим себя и клуб: готова ли команда в ее нынешнем составе решить задачи группового турнира – пройти дальше "в весну". Ведь дело не только в нашем искреннем болении и спортивном самоутверждении самих игроков. Там дальше еще более показательная "бухгалтерия". Напомню, что за победу в каждом матче основного раунда ЛЧ начисляется бонус – €2,7 млн, а за ничью – €0,9 млн. И совсем уж "пьем до дна" – отдельные выплаты участникам весеннего плей-офф. Выход в 1/8 финала – по €9,5 млн, выход в 1/4 финала – по €10,5 млн, выход в 1/2 финала – по €12 млн, выход в финал – по €15 млн, победитель Лиги чемпионов дополнительно получит €4 млн, участники матча за Суперкубок УЕФА получат еще по €3,5 млн, а победитель – дополнительно €1 млн. Уфф… Так вот, ключевой вопрос на данный момент. Будет ли сейчас усиливаться "Динамо", успеет ли это сделать, даже если очень захочет?

Подведем итоги, но не финансовые. Проход в групповой турнир "Динамо" – тренерская заслуга, прежде всего. Луческу проявил себя тактиком-новатором – команда явно меняет свой многолетний стиль игры – с контратакующего в позиционные атаки. Коуч проявил себя как мастеровитый психолог – Луческу "реанимировал" Шапаренко, расширил диапазон действий Николая на поле: от "десятки" до опорника. При травматической "массовке" в линии обороны – смело вводил вообще сырую молодежь – Забарного, Сироту. Кажется, нашел общий язык со строптивым Родригесом. Осталось еще вывести Цыганкова и Вербича на пик их формы. Как проявит себя именно в "Динамо" наставник как бывалый селекционер – покажет будущее.  

А пока подведем итоги, именно предварительные итоги: очевиден игровой прогресс, хотя, сознательно повторюсь, заключительные 30 минут второго тайма продемонстрировали, что впереди еще много работы над совершенствованием настроя и профессионализма наших футболистов. Однако очевидны и желание совершенствоваться, и, главное, тренерская стратегия. Поэтому всех с победой! И мы можем констатировать, пусть и сдержанно: "Динамо" начинает подниматься, точнее, оно в начале своего подъема!

Источник: "ГОРДОН"

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, УЕФА, Сергей Ребров, Мирча Луческу, Семен Случевский
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