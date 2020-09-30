Киевское "Динамо" обыграло "Гент" и впервые за четыре года сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов

В ответном матче плей-офф-раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" дома обыграло "Гент" – 3:0, мячи забили Виталий Буяльский, Карлос Де Пена и Жерсон Родригеш.

29 сентября киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" в столице Украины обыграло бельгийский "Гент" – 3:0, обеспечив себе тем самым место на групповой стадии Лиги чемпионов.

Как сообщает корреспондент "ГОРДОН", мячи в составе киевлян забивали Виталий Буяльский (9-я минута), Карлос Де Пена (36-я минута, с 11-метрового) и Жерсон Родригеш (49-я минута, с 11-метрового).

Первая игра этих соперников в Бельгии также завершилась победой украинского клуба (2:1).

Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Гент".

Таким образом, впервые с 2016 года "Динамо" сыграет в группе Лиги чемпионов. На этой же стадии в борьбу вступит донецкий "Шахтер". В последний раз две украинские команды были представлены на групповой стадии самого престижного европейского кубкового турнира в 2015 году.