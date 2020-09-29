"Динамо" – "Гент". Где и когда смотреть решающий матч за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Киевскому "Динамо" для выхода в групповой раунд Лиги чемпионов достаточно ничьей или поражения со счетом 0:1. "Генту" нужна победа с разницей в два мяча.

"Динамо" может пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов впервые с 2016 года Фото: EPA

Во вторник, 29 сентября, киевское "Динамо" проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента". Победитель двухматчевого противостояния получит путевку в групповой раунд ЛЧ.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, игра на НСК "Олимпийский" начнется в 22.00. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Польши под руководством Шимона Марчиняка.

Прямую трансляцию будет вести телеканал "Футбол". Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Это будет четвертая встреча "Динамо" с "Гентом", предыдущие три киевляне выиграли: дважды в 2010 году (3:0 и 3:1) и в 2020-м (в первом матче плей-офф Лиги чемпионов на прошлой неделе со счетом 2:1).

По мнению авторитетной букмекерской конторы William Hill, украинский клуб выиграет и в этот раз. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1,88, тогда как на победу "Гента" – с коэффициентом 3,9 (чем ниже коэффициент, тем выше вероятность, что это произойдет). В том, что именно "Динамо" выйдет в следующий раунд, букмекеры сомневаются еще меньше: 1,12 против 5,5.

В случае победы киевское "Динамо" сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов впервые с 2016 года.