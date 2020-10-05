Коронавирусом в мире заразилось более 35 млн человек

В мире от коронавируса умерло 1 млн 36 тыс. человек, выздоровело 24 млн 429 тыс. пациентов, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Пандемия коронавируса была объявлена в марте Фото: EPA

По состоянию на утро 5 октября коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире заболело 35 млн 79 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Умерло от коронавируса 1 млн 36 тыс. человек, выздоровело 24 млн 429 тыс. пациентов.

Странами с наибольшим распространением инфекции являются:

США (7,4 млн заболевших, 2,9 млн выздоровевших, 209,8 тыс. умерших);

Индия (6,5 млн заболевших, 101,8 тыс. умерших, 5,5 млн выздоровевших);

Бразилия (4,9 млн заболевших, 4,4 млн выздоровевших, 146,4 тыс. умерших);

Россия (1,2 млн заболевших, 21,3 тыс. умерших, 975,5 тыс. выздоровевших);

Колумбия (855 тыс. заболевших, 762 тыс. выздоровевших, 26,7 тыс. умерших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.