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Коронавирусом в мире заразилось более 35 млн человек

В мире от коронавируса умерло 1 млн 36 тыс. человек, выздоровело 24 млн 429 тыс. пациентов, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

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Пандемия коронавируса была объявлена в марте
Пандемия коронавируса была объявлена в марте
Фото: EPA

По состоянию на утро 5 октября коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире заболело 35 млн 79 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Умерло от коронавируса 1 млн 36 тыс. человек, выздоровело 24 млн 429 тыс. пациентов.

Странами с наибольшим распространением инфекции являются:

  • США (7,4 млн заболевших, 2,9 млн выздоровевших, 209,8 тыс. умерших);
  • Индия (6,5 млн заболевших, 101,8 тыс. умерших, 5,5 млн выздоровевших);
  • Бразилия (4,9 млн заболевших, 4,4 млн выздоровевших, 146,4 тыс. умерших);
  • Россия (1,2 млн заболевших, 21,3 тыс. умерших, 975,5 тыс. выздоровевших);
  • Колумбия (855 тыс. заболевших, 762 тыс. выздоровевших, 26,7 тыс. умерших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Индия, Колумбия, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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