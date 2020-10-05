Коронавирусом в мире заразилось более 35 млн человек

По состоянию на утро 5 октября коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире заболело 35 млн 79 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Умерло от коронавируса 1 млн 36 тыс. человек, выздоровело 24 млн 429 тыс. пациентов.
Странами с наибольшим распространением инфекции являются:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.