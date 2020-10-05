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Трамп проехался на машине вокруг медцентра, где его лечат от COVID-19. Врачи раскритиковали этот поступок

Кортеж президента США Дональда Трампа медленно проехал по периметру больницы, где с вечера 2 октября собиралась толпа его сторонников. Доктор Джеймс Филлипс, лечащий врач центра Уолтера Рида, отметил, что все, кто был в машине с Трампом, должны быть отправлены на 14-дневный карантин.

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Трамп ненадолго покинул больницу
Трамп ненадолго покинул больницу
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп 4 октября ненадолго покинул палату в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, где он лечится от COVID-19, чтобы поприветствовать сторонников. Об этом сообщил канал NBC News.

Кортеж Трампа медленно проехал по периметру больницы, где с вечера 2 октября собиралась толпа его сторонников. Канал отметил, что президент махал рукой из окна внедорожника и был в тканевой маске, а не в защитной N95.

В машине с президентом было минимум двое человек. 

Поездка Трампа вызвала критику среди врачей. Доктор Джеймс Филлипс, лечащий врач центра Уолтера Рида, заявил в Twitter, что каждый человек, находившийся в машине с Трампом, будет помещен на 14-дневный карантин. Саму поездку он назвал совершенно ненужной.

Доктор Селин Гундер, эксперт по инфекционным заболеваниям и профессор Нью-Йоркского университета, в Twitter обвинила Трампа в том, что он "подвергает опасности здоровье других".

2 октября Трамп сообщил, что у него и первой леди подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали.

Телеканал CNN сообщил 3 октября, что следующие 48 часов могут стать критическими для Трампа, жизненно важные показатели президента "были тревожными", заявил собеседник журналистов. Трамп обнародовал видеообращение, в котором сказал, что сразу после госпитализации "чувствовал себя не очень хорошо", но сейчас ему "намного лучше".

4 октября глава аппарата Белого дома Марк Медоуз признал, что 2 октября у президента была лихорадка, а уровень кислорода в крови резко упал. Однако после госпитализации состояние здоровья Трампа "невероятно улучшилось", а врачи настроены "осторожно оптимистично", добавил Медоуз.

Личный врач Трампа 4 октября заявил, что состояние президента продолжает улучшаться и его могут выписать 5 октября.

Теги: США, Дональд Трамп, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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