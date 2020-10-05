Трамп проехался на машине вокруг медцентра, где его лечат от COVID-19. Врачи раскритиковали этот поступок

Кортеж президента США Дональда Трампа медленно проехал по периметру больницы, где с вечера 2 октября собиралась толпа его сторонников. Доктор Джеймс Филлипс, лечащий врач центра Уолтера Рида, отметил, что все, кто был в машине с Трампом, должны быть отправлены на 14-дневный карантин.

Президент США Дональд Трамп 4 октября ненадолго покинул палату в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, где он лечится от COVID-19, чтобы поприветствовать сторонников. Об этом сообщил канал NBC News.

Кортеж Трампа медленно проехал по периметру больницы, где с вечера 2 октября собиралась толпа его сторонников. Канал отметил, что президент махал рукой из окна внедорожника и был в тканевой маске, а не в защитной N95.

В машине с президентом было минимум двое человек.

WATCH: President Trump's motorcade drives past supporters outside of Walter Reed medical center. pic.twitter.com/vxKWAFv83t — NBC News (@NBCNews) October 4, 2020

Поездка Трампа вызвала критику среди врачей. Доктор Джеймс Филлипс, лечащий врач центра Уолтера Рида, заявил в Twitter, что каждый человек, находившийся в машине с Трампом, будет помещен на 14-дневный карантин. Саму поездку он назвал совершенно ненужной.

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

Доктор Селин Гундер, эксперт по инфекционным заболеваниям и профессор Нью-Йоркского университета, в Twitter обвинила Трампа в том, что он "подвергает опасности здоровье других".

POTUS putting the health of others at risk. His M.O. this entire pandemic. https://t.co/yeEAJjv2Mh — Céline Gounder, MD, ScM, FIDSA (@celinegounder) October 4, 2020

2 октября Трамп сообщил, что у него и первой леди подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали.

Телеканал CNN сообщил 3 октября, что следующие 48 часов могут стать критическими для Трампа, жизненно важные показатели президента "были тревожными", заявил собеседник журналистов. Трамп обнародовал видеообращение, в котором сказал, что сразу после госпитализации "чувствовал себя не очень хорошо", но сейчас ему "намного лучше".

4 октября глава аппарата Белого дома Марк Медоуз признал, что 2 октября у президента была лихорадка, а уровень кислорода в крови резко упал. Однако после госпитализации состояние здоровья Трампа "невероятно улучшилось", а врачи настроены "осторожно оптимистично", добавил Медоуз.

Личный врач Трампа 4 октября заявил, что состояние президента продолжает улучшаться и его могут выписать 5 октября.