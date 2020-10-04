Трампа могут выписать 5 октября – врач

Если самочувствие президента США Дональда Трампа продолжит улучшаться, уже завтра он сможет вернуться в Белый дом, заявил его врач Шон Конли.

Состояние президента США Дональда Трампа продолжает улучшаться, не исключено, что он в ближайшее время покинет медицинский центр имени Уолтера Рида, куда его поместили в связи с COVID-19, информирует USA Today. Как рассказал сегодня журналистам врач Белого дома Шон Конли, Трампа уже 5 октября могут выписать, если он будет "выглядеть и чувствовать себя так же хорошо".

Конли отметил, что в случае с этой болезнью бывают "частые взлеты и падения", но вполне вероятно, что Трампу разрешат вернуться в Белый дом и там продолжить лечебный курс.

Уровень кислорода в крови Трампа падал дважды – один раз 2 октября и один раз 3 октября. В первом случае президент получал кислород, а вчера ему сделали инъекцию стероида дексаметазона, сообщил врач.

2 октября Трамп сообщил, что у него и первой леди подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали.

Телеканал CNN сообщил 3 октября, что следующие 48 часов могут стать критическими для Трампа, жизненно важные показатели президента "были тревожными", заявил собеседник журналистов. Трамп обнародовал видеообращение, в котором сказал, что сразу после госпитализации "чувствовал себя не очень хорошо", но сейчас ему "намного лучше".

Сегодня глава аппарата Белого дома Марк Медоуз признал, что 2 октября у президента была лихорадка, а уровень кислорода в крови резко упал. Однако после госпитализации состояние здоровья Трампа "невероятно улучшилось", а врачи настроены "осторожно оптимистично", добавил Медоуз.