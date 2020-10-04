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После сообщений в СМИ о "тревожных показателях" здоровья Трамп обнародовал новое видео

Американский телеканал CNN сообщил, что следующие 48 часов могут стать критическими для здоровья президента США Дональда Трампа, заболевшего COVID-19. Трамп обнародовал видео, в котором сказал, что чувствует себя лучше, чем во время госпитализации.

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Трамп сказал, что его супруга Меланья, которая тоже заболела COVID-19, "очень хорошо чувствует себя"
Трамп сказал, что его супруга Меланья, которая тоже заболела COVID-19, "очень хорошо чувствует себя"
Фото: The White House / Flickr

Заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19 президент США Дональд Трамп 4 октября  обнародовал в Twitter видеообращение, в котором рассказал о состоянии своего здоровья после госпитализации в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. 

"Когда я приехал сюда, чувствовал себя не очень хорошо, сейчас чувствую себя намного лучше.[...] Я вернусь, думаю, что вернусь скоро. С нетерпением жду, когда можно будет вернуться к предвыборной кампании и довести ее до конца. [...] Это случилось, и случилось с миллионами людей по всему миру. И я сражаюсь за них. Не только в США. Я сражаюсь за них по всему миру. Мы победим этот коронавирус, или как вы там его называете. И мы собираемся сделать это достойно", – сказал президент США.

Трамп рассказал, что первая леди США Меланья, которая тоже заболела COVID-19, "очень хорошо чувствует себя". 

"Меланья очень хорошо с этим справляется. Как вы, наверное, читали, она чуть моложе меня, чуть-чуть. И поэтому, насколько мы знаем, ситуация [у пациентов] с возрастом по сравнению с более молодыми людьми [отличается]. Меланья справляется с ней статистически, как и положено. И это делает меня очень счастливым", – добавил Трамп. 

2 октября Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент и первая леди планировали оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали. На такую меру пошли из "избытка осторожности", заявили в администрации Трампа. 

Телеканал CNN сообщил 3 октября, что следующие 48 часов могут стать критическими для Трампа, жизненно важные показатели президента "были тревожными", заявил собеседник журналистов. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

США занимают первое место в мире по распространению заболевания. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в этой стране коронавирус подтвержден у 7,38 млн человек, 209 тыс. умерли, 2,9 млн выздоровели.

Теги: США, Дональд Трамп, лечение, госпиталь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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