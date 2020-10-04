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"Мы были очень обеспокоены". В Белом доме показали, как Трамп работает из госпиталя, и рассказали о его здоровье

2 октября у президента США Дональда Трампа поднялась температура, а уровень кислорода в крови резко упал, после госпитализации его состояние улучшилось, сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

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Как заявил Медоуз, пока нельзя сказать, что Трамп на пути к полному выздоровлению
Как заявил Медоуз, пока нельзя сказать, что Трамп на пути к полному выздоровлению
Фото: ЕРА

Состояние здоровья больного COVID-19 президента США Дональда Трампа 2 октября действительно вызывало опасения, рассказал глава аппарата Белого дома Марк Медоуз телеканалу Fox News.

"Вчера мы были очень обеспокоены. У него была высокая температура, и уровень кислорода в его крови резко упал", – сказал Медоуз вечером 3 октября. 

Он добавил, что после госпитализации состояние здоровья Трампа "невероятно улучшилось". 

"Больше нет лихорадки, уровень насыщения крови кислородом повысился. Я очень, очень оптимистично настроен, основываясь на текущих результатах", – добавил глава аппарата Белого дома.

Он отметил, что по прогнозу врача, Трамп еще "48 часов или около того" не будет вне опасности. При этом, добавил Медоуз, врачи настроены "осторожно оптимистично".

На брифинге у военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, куда госпитализировали Трампа, Медоуз говорил, что пока нельзя сказать, что Трамп на пути к полному выздоровлению, сообщает The New York Times.

Пресс-служба Белого дома утром 4 октября в Instagram обнародовала фото Трампа, работающего в своем конференц-зале в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. 

2 октября Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент и первая леди планировали оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали. На такую меру пошли из "избытка осторожности", заявили в администрации Трампа. 

Телеканал CNN сообщил 3 октября, что следующие 48 часов могут стать критическими для Трампа, жизненно важные показатели президента "были тревожными", заявил собеседник журналистов. Трамп обнародовал видеообращение, в котором сказал, что сразу после госпитализации "чувствовал себя не очень хорошо", но сейчас ему "намного лучше". Первая леди с болезнью "очень хорошо справляется", но "она чуть моложе", рассказал Трамп. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

США занимают первое место в мире по распространению заболевания. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в этой стране коронавирус подтвержден у 7,38 млн человек, 209 тыс. умерли, 2,9 млн выздоровели.

Теги: США, Белый дом, Дональд Трамп, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Марк Медоуз, коронавирус
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