Пациенты с подозрением на COVID-19 не должны сами идти в лабораторию – Степанов

К больным с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 семейные врачи должны отправлять мобильные бригады для проведения тестирования, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 не должны сами идти в лабораторию, чтобы сделать тест. Об этом на брифинге 5 октября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Степанов отметил, что пациент должен обратиться к семейному врачу, если у него есть симптомы коронавируса.

"Семейный врач, если у вас есть соответствующие симптомы, должен отправить к вам мобильную бригаду, которая должна у вас взять тест. Не отправлять вас в путешествие по каким-то лабораториям, которые могут вам сделать тестирование, а отправить к вам мобильную бригаду. У нас в стране созданы мобильные бригады, которые в полном объеме финансируются Нацслужбой здоровья и с ними заключены соответствующие договоры. У них есть тесты, есть навыки, они должны приехать к вам и взять тест", – сказал он.

По данным Минздрава, с начала эпидемии в Украине провели почти 2,4 млн тестирований методом ПЦР.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 октября коронавирус в Украине был подтвержден у 230 236 человек, 4430 человек умерло, 101 252 выздоровели.