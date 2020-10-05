Степанов сообщил, что сейчас с коронавирусом госпитализированы 16,1 тыс. человек. В середине июля их было 3,5 тыс.

В системе здравоохранения Украины для больных COVID-19 максимально могут выделить 50 тыс. коек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов: Почти в пять раз увеличилось число людей, которые находятся в больницах Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

С июля число госпитализированных пациентов с COVID-19 возросло почти в пять раз. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 5 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Сейчас с COVID-19 госпитализированы 16 145 человек, сказал он.

"По состоянию на середину июля их количество составляло 3,5 тыс. Почти в пять раз увеличилось число людей, которые находятся в больницах. У нашей медицинской системы есть определенный предел, как бы мы не увеличивали число коек. На сегодня у нас уже 37 тысяч [койкомест]. Максимум, что мы можем, – увеличить до 50 тысяч", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на прошлой неделе несколько дней подряд фиксировали более 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. 1 октября в стране подтвердили 4633 новых случая болезни, 2 октября – 4661, 3 октября – 4140. 4 октября число новых случаев составило 3774.

По состоянию на утро 5 октября коронавирус в Украине был подтвержден у 230 236 человек, умерло 4430 человек, 101 252 выздоровели.